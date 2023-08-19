تقرير: عام 2023 هو "الأسوأ" بالنسبة لسوق الهواتف الذكية عالميا

كشف تقرير حديث أن عام 2023 هو “الأسوأ” بالنسبة لسوق الهواتف الذكية عالميا، حيث شهد السوق واحدة من أقل عمليات شحن الهواتف الذكية في آخر 10 سنوات، ووفقًا للأرقام الأولية من Counterpoint Research، فمن المتوقع أن تنخفض شحنات 2023 بنسبة 6 ٪ إلى 1.15 مليار وحدة، وهو الأدنى منذ عقد.

وبحسب التقرير فإن آسيا هي واحدة من العقبات الرئيسية أمام النمو الإيجابي لسوق الموبايل، حيث توقف الرياح المعاكسة التحول الاقتصادي للصين في بداية العام، وتشهد المنطقة الأوسع انخفاضًا مكثفًا عبر الأسواق الناشئة، وفقًا للتقرير.

ويقال إن المخاطر الكلية الإقليمية توسع معدلات استبدال الهواتف الذكية إلى أدنى مستويات لها، ولا تزال أمريكا الشمالية أيضًا تشكل عبئًا كبيرًا على التعافي العالمي، مع النصف الأول المخيب للآمال من عام 2023 مما جعلها تواجه انخفاضات كبيرة للغاية.

وأشار التقرير كذلك إلى أنه على الرغم من القوة في سوق العمل وتراجع التضخم، يتردد المستهلكون في ترقية أجهزتهم، مما يدفع معدلات الاستبدال للولايات المتحدة والعالم إلى أدنى مستويات لها.

فيما يتوقع التقرير أن يكون عام 2023 بداية لحقبة جديدة لشركة أبل كسوق ممتاز مرن، ويمكن أن يساعد الأداء القوي للشركة في الولايات المتحدة في أن تصبح رقم واحد عالميًا من حيث الشحنات السنوية لأول مرة على الإطلاق.