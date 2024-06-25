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تقرير: غوغل تكشف عن خصائص ذكاء اصطناعي ونسخ جديدة من أجهزة بيكسل

منذ 46 دقيقة
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أظهرت دعوات نشرها موقع ذا فيرج وصانع المحتوى المتخصص في التكنولوجيا ماركيز براونلي أن من المتوقع أن تكشف شركة غوغل عن خصائص ذكاء اصطناعي ونسخ جديدة من أجهزة بيكسل ومنصة أندرويد في فعالية استثنائية في الثالث من أغسطس/ آب.

ومن المتوقع تنظيم الفعالية في المقر الرئيسي لشركة غوغل في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولم ترد غوغل التابعة لشركة ألفابت على طلب التعليق حتى الآن.

وتكشف غوغل عادة عن الهواتف الذكية الجديدة من طراز بيكسل الذكية والساعات الجديدة خلال فترة الخريف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة أبل المنافسة مجموعة من الخصائص الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي والمقرر إضافتها إلى هواتف آيفون.

    المصدر :
  • رويترز

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