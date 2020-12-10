تقنيات جديدة من آبل لحواسيبها المحمولة

ذكرت تسريبات نشرتها مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة آبل تسعى لتطوير تقنيات جديدة لجعل حواسيبها أكثر إنتاجية وأسرع أداء.

وتبعا للتسريبات فإن آبل “تطور حاليا معالجات جديدة تستند إلى معيارية ARM، ستتميز بعدد أنوية كبير يصل إلى 32 نواة، ومن المفترض أن يطرح هذا المعالج في حواسيب MacBook Pro التي ستطرحها أواخر العام القادم”.

وستتميز هذه المعالجات بأن عددا من أنويتها سيعمل بإنتاجية كبيرة لتوفير سرعة كبيرة لمعاينة البيانات، بينما القسم الآخر من الأنوية سيكون موفرا للطاقة للتقليل من استهلاك شحن بطاريات الحواسيب.

ولن تقتصر طموحات آبل تبعا للتسريبات على المعالجات العادية للحواسيب فقط، بل ستعمل الشركة أيضا على تطوير معالجات رسوميات عالية الأداء ستصل عدد أنويتها إلى 128 نواة.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد طرحت مؤخرا جيلها الجديد من الحواسيب المزودة بمعالجات M1 التي طورتها بنفسها، ويرى الخبراء أن الشركة تنوي تطوير أجيال جديدة من هذه المعالجات، وخصوصا بعد الإقبال الجيد الذي التمسته على شراء هذه الحواسيب، ولتحقق استقلالية أكبر عن شركة إنتل المصنعة للمعالجات.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن سوق الإلكترونيات المتعلقة بالحواسيب بدأ يتأثر مؤخرا بخطوات آبل لتطوير المعالجات، فأسهم شركة إنتل كانت قد تراجعت بمقدار 2.9% في السابع من الشهر الجاري، بينما ارتفعت أسهم آبل بمقدار 1.3 % في اليوم نفسه،وذلك بحسب ” 3dnews”.