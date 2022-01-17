تقنية جديدة لتشغيل قوارب "الكاياك" عن بُعد

أعلنت شركة PacMotor الأمريكية، المتخصصة في تطوير أنظمة تكنولوجية، عن تطوير تقنية تسهّل من آلية التجديف بالكاياك، في التوصل إلى تقنية جديدة، تتيح لمستخدمي القوارب الصغيرة التحكم في تشغيلها عن بُعد.

وذكر موقع Digital Journal، اليوم الإثنين، أن الشركة طورت نظام محرك مزدوج لقوارب الكاياك يسمح للمستخدمين بتشغيله بدقة عن بُعد، بواسطة عصا التحكم متصلة لاسلكيا، وتحاكي مقبض قيادة عن بُعد؛ ما يتيح لهم وهم على متنه في المياه العذبة والمالحة، بالتجديف دون بذل مجهود جسدي.

وزودت الشركة النظام الجديد لتشغيل قوارب الكاياك، بميزات تقنية متعددة، تضمن الكفاءة والقوة في تشغيلها، وراحة مستخدميها.

وتضم زوجا من الدافعات القوية والتي تستخدم قوة رد فعل الماء لمساعدة توجيه السفن.

كما تتضمن الميزات التقنية في النظام المطور لقوارب الكاياك، صندوق بطارية بجهد كهربائي يبلغ 16.8 فولت.

أما عصا التحكم اللاسلكية فتدعم الاتصال بميزة البلوتوث.

وبحسب الموقع، فإن التصميم الشائع لقوارب الكاياك بمحرك فردي، يجبر مَن على متنه على الانعطاف والتنقل غير الدقيق في البحر.

بينما يوفر نظام PacMotor ثنائي المحرك إمكانية تنقل قابل للضبط، لتحقيق هدف الإبحار المخصص.

من الجدير بالذكر أن فكرة تطوير نظام جديد لتشغيل قوارب الكاياك هذه جاءت بهدف مساعدة مستخدمي قوارب الكاياك على الصيد وهم على متنه، وذلك دون الحاجة إلى القلق بشأن التجديف في الوقت ذاته.

وتعتبر تقنية شركة PacMotor مثالية للمبتدئين في استخدام قوارب الكاياك، وكذلك للأشخاص من ذوي الإعاقة وممن يعانون مشاكل صحية، وكبار السن، بهدف تميزها عبر خاصية التجديف الآلي، والتي تتيح لهم التجديف دون أي صعوبات.

كما أن ميزة التجديف الآلي لا تُقدّر بثمن في حالات الطوارئ، وفقًا للموقع.

وبدأت شركة PacMotor حملةً للحصول على تمويل لإطلاق المنتج تجاريًّا.

والكاياك هو نوع من القوارب الصغيرة الأحادية الراكب، والتي تكون مدعمة بمجذاف ثنائي.

ولطالما كانت قوارب الكاياك وسيلة نقل للوصول إلى مناطق الصيد.

واكتسب الصيد بقوارب الكاياك شعبية في الآونة الأخيرة، إذ يضطر مستخدم هذه القوارب، عند الصيد على متنها، إلى التجديف بيد واحدة، بينما يكافح في اليد الثانية للصيد.