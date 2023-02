تلسكوب "جيمس ويب" يرصد أصغر كويكب

عن طريق الصدفة ، رصد علماء فلك أوروبيون من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كويكباً بحجم مدرج الكولوسيوم الروماني في حزام الكويكبات الرئيسي الواقع بين كوكبي المريخ والمشتري.

وأشارت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، الاثنين، إلى أن هذا الكويكب الذي يتراوح عرضه بين مائة ومائتي متر، هو أصغر جرم فضائي يرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى اليوم.

وأوضحت في بيان أن «الكويكب رصده علماء الفلك الأوروبيون عن طريق الصدفة»، مؤكدةً ضرورة إجراء عمليات مراقبة أخرى لتحديد طبيعته وخصائصه بشكل أفضل.

Scientists found a surprise while looking through test data from Webb's MIRI instrument. Webb serendipitously captured an asteroid (illustrated here) just 100-200 meters in length — likely its smallest object seen yet:

