تلسكوب ناسا يلتقط أول صورة “سيلفي” لمرآته العملاقة

تمكن تلسكوب الفضاء الجديد التابع لوكالة “ناسا” الفضائية، من التقاط أول ضوء نجم له، بالإضافة إلى أنه التقط صورة “سيلفي” لمرآته الذهبية العملاقة.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤولين، الجمعة، أن جميع الأجزاء الـ 18 من المرآة الأساسية على تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي تعمل بشكل صحيح، بعد مرور شهر ونصف على المهمة.

وكان الهدف الأول للتلسكوب هو نجم ساطع يبعد 258 سنة ضوئية في كوكبة الدب الأكبر.

وقال مارشال بيرين من معهد علوم التلسكوب الفضائي في بالتيمور: “كانت تلك لحظة رائعة حقاً”.

وخلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتم محاذاة أجزاء المرآة السداسية – كل منها بحجم طاولة القهوة – وتركيزها كقطعة واحدة، مما يسمح ببدء الملاحظات العلمية بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

سيبحث التلسكوب الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، وهو خليفة تلسكوب “هابل” الفضائي القديم، عن الضوء من النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت في الكون منذ ما يقرب من 14 مليار سنة. كما سيفحص أجواء العوالم الفضائية بحثاً عن أي علامات محتملة على الحياة.

ولم تكتشف “ناسا” الخلل في مرآة هابل إلا بعد إطلاقه عام 1990. مرت أكثر من ثلاث سنوات قبل أن يتمكن رواد الفضاء الذين ساروا في الفضاء من تصحيح الرؤية الباهتة للتلسكوب.

Bonus image! When it’s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.

This “selfie” taken by Webb of its primary mirror was not captured by an externally mounted engineering camera, but with a special lens within its NIRCam instrument. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/XtzCdktrCA

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 11, 2022