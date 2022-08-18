الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تلغرام يطرح حزمةً جديدة من الميزات

منذ 24 دقيقة
تطبيق تلغرام

تطبيق تلغرام

A A A
طباعة المقال

كشف القائمون على تطبيق “تليغرام” عن حزمة جديدة من الميزات سيستفيد منها الكثيرون من مستخدمي التطبيق.

ولفتت المواقع الرسمية لـ”تليغرام” على الإنترنت إلى أن المستفيدين من خدمات Telegram Premium توفرت لهم ميزة جديدة للتحكم بالرسائل والإشعارات، وعبر هذه الميزة بات بإمكان المستخدم أن يحدد من يمكن أن يرسل له الرسائل الصوتية أو المصورة، واختيار هؤلاء الأشخاص من قائمة جهات الاتصال، كما يمكن من خلالها حظر هذه الرسائل كليا والاحتفاظ بميزة تلقي وإرسال الرسائل النصية فقط.

كما صار بإمكان مستخدمي Telegram Premium إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى رسائلهم ومحادثاتهم، وإرفاق تلك المحادثات بالصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو.

ويمكن لمستخدمي التطبيق الحصول على الاشتراكات المدفوعة لمدة 3 أو 6 أو 12 شهرا، وعبر خيار ” Premium” في إعدادات التطبيق.

وكان القائمون على “تليغرام” قد أشاروا الشهر الماضي إلى أن المستفيدين من خدمات التطبيق المدفوعة ستتاح لهم أيضا إمكانية تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 غيغابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمات من إرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا.

كذلك، ستوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية “التحميل غير المحدود للبيانات”، فضلًا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف
خلل في بطارية بدلة فضاء ينهي مهمة سير روسية في الفضاء
مكوك فضائى- تعبيرية
روسيا بصدد إنشاء مجمع لهبوط مكوك "أوريول" الفضائي.. اليكم تفاصيل
الذكاء الاصطناعي
تجارب حديثة.. الذكاء الاصطناعي يقترب من المخ البشري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يحلّق
محطة محروقات
المعادلة الجديدة للمحروقات.. اليكم تفاصيلها
قتيل
جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه