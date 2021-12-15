تلفاز متحرّك من “أل جي”

أطلقت شركة “أل جي” هذا الأسبوع تلفاز متميز بغطاء متحرك وهو تلفاز “أو ليد إيفو” الجديد مع غطاء متحرك. والهدف من هذا الإصدار هو جعل التلفاز ينسجم مع الأثاث الراقي وأعمال الفن، بحيث أنّ هذا الجهاز مزود بغطاء يمكن التحكم به بواسطة جهاز تحكم عن بعد.

فمن الممكن إنزال الغطاء واستعماله كلوحة فنية. والجدير بالذكر أنّ هذا الغطاء مصنوع من القماش ومن الممكن اختيار سمات عدّة توفرها الشركة ليصبح التلفاز قطعة فنية معلقة على الحائط.

ولم تكتفِ الشركة الكورية عند هذا القدر، فمن المقرّر أن تعرض أيضاً جهاز تلفاز لاسلكيّاً أصغر مع بطارية مدمجة وأطلقت تسمية “ستاند باي مي” عليه، ويمكن أخذ الجهاز لأيّ غرفة في المنزل.

ويتألف هذا التلفاز من شاشة بمقاس 27 بوصة مثبتة على عامود متحرك بعجلات مخفية. ويمكن تعديل ارتفاعه. ومن الممكن أيضاً تدوير الشاشة بشكل أفقي أو عامودي.

وكانت شركة “أل جي” قد ذكرت في إعلانها أنه من الممكن استخدام هذا التلفاز في جميع انحاء المنزل، وذلك بسبب قدرة المستخدم لتعديله حسب الحاجة. وأضافت أيضاً بأنّ الجهاز يستمرّ لمدة ثلاث ساعات فقط قبل الحاجة إلى إعادة شحن.

وعلى الرغم من هذا القيد، فيمكن استخدام هذا الجهاز لعرض أيّ محتوى باستخدام التطبيقات التي يدعمها مثل “نتفليكس” و”يوتيوب”. ويحتوي الجهاز على حامل هواتف متحرّك قابل للإزالة في الأعلى، بحيث يمكن استخدامه لإجراء مكالمات الفيديو أو حضور دروس عبر الأنترنت.