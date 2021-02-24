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“تليغرام” يطبق وظيفة الحذف التلقائي للرسائل في الدردشات

24 - فبراير - 2021
تطبيق تلغرام

تطبيق تلغرام

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ظهرت في ميسنجر “تليغرام” إمكانية حذف الرسائل تلقائيا في كل الدردشات.

وعند تطبيق النظام المذكور تختفي الرسائل في غضون يوم واحد أو 7 أيام بعد إرسالها، إلا أن مسؤولي المجموعات فقط هم المؤهلين فقط لتلك الوظيفة الجديدة.

جاء ذلك على موقع “تليغرام” الرسمي.

وعلاوة على ذلك فإن برنامج المراسلة صار يحتوي على روابط مؤقتة للدعوة إلى مجموعات وقنوات وأدوات للوصول السريع إلى المحادثات.

ولا يحدد حاليا عدد المشاركين في المجموعات.

كما ذكر موقع “تليغرام” أن المستخدمين بإمكانهم الآن استخدام أدوات الوصول السريع إلى الدردشات من شاشة الهاتف الذكي مباشرة.

يذكر أن ميسنجر” تليغرام” أعلن نهاية يناير الماضي عن تطبيق وظيفة نقل المراسلات من “واتس آب” إلى “تليغرام” وتطبيقات أخرى.

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