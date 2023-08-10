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تليفونيكا تتعاون مع ستارلينك لتوفير الإنترنت في مناطق نائية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2023 1:32 مساءً
ستارلينك

ستارلينك

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قالت شركة الاتصالات الإسبانية (تليفونيكا) إنها اتفقت مع خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك من أجل توفير خدمة الإنترنت إلى عملاء في مناطق ريفية ونائية.

أوضحت الشركة في بيان يوم الثلاثاء أن الاتفاق مع ستارلينك سيسمح لتليفونيكا بأن تتيح لعملائها خدمة الاتصال بالإنترنت على نطاق واسع عبر الأقمار الصناعية في مناطق لا تتوفر فيها الخدمة بوسائل أخرى بما في ذلك المركبات.

وتقدم تليفونيكا الخدمة بالفعل لعملائها في المكسيك وستوسع نطاق توفيرها في مناطق أخرى بدءا ببيرو وكولومبيا وتشيلي والبرازيل وإسبانيا.

وخدمة ستارلينك عبارة عن شبكة أقمار صناعية تشغلها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك.

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