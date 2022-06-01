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تمتد لأكثر من 180 كيلومتر.. اكتشاف أكبر نبتة على كوكب الأرض

2 - يونيو - 2022
خليج المكسيك

خليج المكسيك

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قال باحثون أستراليون إنه اكتشفوا ما يُرجح أنها أكبر نبتة في العالم، وهي عبارة عن عشب بحري يمتد على مسافة تقارب 180 كيلومترا قبالة سواحل ولاية أستراليا الغربية.

وبحسب دراسة منشورة في مجلة “بروسيدنغز أوف ذا رويال سوسيتي بي” التابعة للجمعية الملكية البريطانية، فإن الباحثين قاموا بـ”استنساخ” من عشب “بوسيدونيا” البحري الأسترالي في المياه الضحلة لخليج القرش في ولاية أستراليا الغربية.

ويعمل الباحثون الذين اكتشفوا النبتة الضخمة في كل من جامعة أستراليا الغربية وجامعة فليندرز.

وقال الباحثون إنهم كانوا يحققون في عدد النباتات المختلفة التي تنمو في مراعي الأعشاب البحرية في خليج القرش، على بعد 831 كيلومتراً شمال بيرث، حينما أظهرت الاختبارات الجينية أنها كانت نبتة واحدة، يقدر عمرها بـ4500 عام على الأقل.

وشرحت جين أدجيلو، وهي باحثة في جامعة أستراليا الغربية أشرفت على الدراسة، أن الفريق جمع عينات من براعم الأعشاب البحرية، من البيئات المتغيرة للخليج ثم تمكن من إنتاج بصمة باستخدام 18 ألف علامة وراثية.

وأوضحت أدجيلو أن “نبتة واحدة فقط امتدت لمسافة أكثر من 180 كيلومتراً في خليج القرش، وهذا الأمر جعلها أكبر نبتة معروفة على كوكب الأرض حتى يومنا هذا”.

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