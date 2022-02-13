السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توثيق أكبر مذنب على الإطلاق وسيقترب من الأرض في 2031

13 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2022 7:24 مساءً
مذنب- تعبيرية

مذنب- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تخطى مذنب ”برناردينيلي – برنشتاين“ الرقم القياسي لأكبر مذنب على الإطلاق، بعرض 137 كيلومترا، متجاوزا مذنب ”هيل- بوب“، حامل الرقم القياسي السابق بعرض 74 كيلومترا.

واكتشف مذنب ”هيل-بوب“ في عام 1995، وأصبح مرئيا بالعين المجردة عام 1996، في حين رصد الباحثون مذنب ”برناردينيلي-برنشتاين“ للمرة الأولى عام 2014، إذ ظهر في مجموعة بيانات ”مسح الطاقة المظلمة“ كنقطة تتحرك في الصور المتعاقبة وسمي حينذاك مذنب ”2014 يو إن271“.

وأول من أكتشف المذنب عالم الكونيات في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، جاري بيرنشتاين، وعالم ما بعد الدكتوراه في جامعة واشنطن الأمريكية، بيدرو برناردينيلي.

ولم يتسن للباحثين قياس حجم المذنب فترة اكتشافه لبعده الشديد عن الأرض، على الرغم من إدراكهم لاحتمال ضخامة حجمه؛ وفقا لموقع ”ساينس أليرت“.

وينحدر المذنب من سحابة ”أورط“؛ وهي سحابة من كتل الجليد والصخور تحوم حول حافة نظامنا الشمسي.

والمذنب في طريقه حاليا إلى داخل النظام، وسيقترب من الأرض عام 2031، ولكن لن يقترب جدا إذ سيبقى خارج مدار كوكب ”زحل“.

ودرس الباحثون إشعاع ”الميكروويف“ المنبعث من كتلة المذنب، ثم تمكنوا من استنتاج حجمه من خلال أطوال موجات الضوء المنعكسة تلك.

ونشر الباحثون ورقتهم الحديثة في موقع ”أرخايف“؛ أرشيف مسودات الأبحاث العلمية، تمهيدا لنشرها في مجلة رسائل علم الفلك والفيزياء الفلكية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه هي أطول مسافة أجري عليها قياس من هذا النوع، وهو أمر مهم لاحتمال تقلص المذنب بشكل كبير عند اقترابه من الأرض، إذ يتمدد الذيل المكون من الغبار والغاز ويذوب جسمه الأساس ويتقلص كلما اقترب من الشمس.

ويسعى الباحثون لمعرفة درجة حرارة المذنب ودورانه وشكله، إضافة إلى تركيبته الكيميائية في أثناء مروره.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    نتفلكس
    نتفليكس تدرس طرح نسخة أقل سعرا مدعومة بإعلانات
    عملات رقمية
    هبوط بأسعار الكريبتو.. الإيثريوم تتصدّر الخسائر
    شحن هاتف
    عادات مفيدة لإطالة عمر بطارية هاتفك!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين