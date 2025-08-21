الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
توجيهات في روسيا بتثبيت تطبيق تابع للدولة ينافس واتساب على الهواتف والأجهزة اللوحية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 1:06 مساءً
شعار تطبيق ماكس الروسي

شعار تطبيق ماكس الروسي

أصدرت الحكومة الروسية اليوم الخميس توجيها بإلزام تثبيت تطبيق مراسلة مدعوم من الدولة، تم اختياره كمنافس لتطبيق واتساب، مسبقا على جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية اعتبارا من الشهر المقبل، ويقول منتقدو التطبيق إنه يمكن استخدامه لأغراض المراقبة.

ويأتي قرار دعم شعبية تطبيق (ماكس)، تطبيق المراسلة الجديد الذي تسيطر عليه الدولة، بعد أن فرضت روسيا قيودا على بعض المكالمات على تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز وعلى تطبيق تيليغرام، متهمة المنصات المملوكة لأجانب بعدم مشاركة المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب.

وقالت الحكومة، التي تسعى إلى فرض سيطرة أكبر على الإنترنت، في بيان لها اليوم الخميس إن تطبيق (ماكس)، الذي سيتم دمجه مع الخدمات الحكومية، سيكون على قائمة التطبيقات الإلزامية المثبتة مسبقا على جميع “الأجهزة”، ومنها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، التي تباع في روسيا اعتبارا من أول سبتمبر أيلول.

وأضافت الحكومة أنه سيكون إلزاميا أيضا اعتبارا من التاريخ نفسه تثبيت متجر التطبيقات المحلي الروسي روستور، المثبت حاليا على جميع أجهزة أندرويد، مسبقا على جميع أجهزة أبل.

وأردفت الحكومة أنه سيتم تثبيت تطبيق تلفزيوني باللغة الروسية على الإنترنت يسمى لايم إتش.دي تي.في، والذي يتيح مشاهدة القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية مجانا، على جميع أجهزة التلفزيون الذكية التي تباع في روسيا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني من العام المقبل.

