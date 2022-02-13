الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
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توجيه الرسائل إلى المجموعات فى وقت واحد… خدمة جديدة من “واتساب”

منذ 6 ساعات
واتساب

واتساب

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لا يختفي تطبيق واتساب عن معظم الهواتف المحمولة خاصة لما يقدمه من خدمات للمواطن خاصة مع التطورات التي يشهدها التطبيق.

ويسابق تطبيق التواصل الفوري لإضافة خدمات جديدة، في ظل المنافسة المحمومة مع تطبيقات منافسة، وفقا لتقرير سكاي نيوز عربية.

ومع مطلع عام 2022، زاد “واتساب” من وتيرة الخدمات المضافة إليها، على الأقل في النسخة التجريبية.

وفي هذا السياق، ذكر موقع (WABetaInfo) أنه حصل على لقطة شاشة (screenshot) تظهر الإصدار التجريي للتطبيق الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام “أي أو أس”، أي هواتف آيفون.

وتظهر لقطة الشاشة الخدمة الجديدة التي تضع المجموعات كلها في مكان واحد، وترمي هذا الخدمة لتسهيل وصول المشرفين على المجموعات التي يشرفون عليها.

وتمكّن الخدمة الجديدة المشرفين من توجيه الرسائل إلى المجموعات في وقت واحد، وجعل أفرادها على إطلاع دائم على أحدث المستجدات.

ويقول الموقع الإخباري إن التحديث الجديد في “واتساب” سيجعل المشرفين أكثر قدرة على التحكم في المجموعات.

وفي الخدمة الجديدة، يظهر شعار مختلف باسم (new community) عن المجموعة العادية التي تعرف بـ(new group).

وعلى المشرف أيضا كتابة اسم ووصف “المجتمع الجديد” وإضافة روابط تصل إلى 10 مجموعات.

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