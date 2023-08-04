توسع عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" بصمتها في مجال الرعاية الصحية وتبدأ بـ"أمازون كلينيك"

أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أن عيادة أمازون الافتراضية متاحة الآن في جميع الولايات المتحدة الأمريكية الخمسين وفي واشنطن العاصمة.

تم إطلاق Amazon Clinic في نوفمبر الماضي حيث تتيح للعملاء الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى موفري الرعاية الصحية التابعين لجهات خارجية مباشرةً على موقع Amazon الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. مع هذه الخدمة، يمكن لعملاء أمازون تلقي العلاج عن بعد لعشرات الحالات الشائعة، مثل العين الوردية والتهابات المسالك البولية وتساقط الشعر.

قالت الشركة يوم الثلاثاء إنه بالإضافة إلى الاستشارات القائمة على الرسائل المتوفرة في 34 ولاية، تدعم أمازون كلينيك الآن زيارات الفيديو على الصعيد الوطني. لا تقبل Amazon Clinic حاليًا التأمين، ولكن الأدوية التي يصفها الأطباء قد يغطيها التأمين.

وقال كبير المسؤولين الطبيين والمدير العام في Amazon Clinic، الدكتور نوراه أيوغو، في منشور بالمدونة يوم الثلاثاء: “في أمازون، نريد أن نجعل من السهل جدًا على الأشخاص الحصول على صحتهم والحفاظ عليها، ونفعل ذلك من خلال مساعدة العملاء في الحصول على الرعاية والأدوية التي يحتاجونها بالطريقة الأكثر ملاءمة لهم”.

وأضاف أيوغو أن الخدمة الافتراضية ستسمح للعملاء بمعرفة التكلفة قبل بدء الزيارة.

يأتي دخول أمازون إلى مجال الرعاية الصحية في الوقت الذي اتخذ فيه تجار التجزئة الآخرون خطوات مماثلة، من CVS إلى Walgreens وWalmart. ستواجه الخدمة أيضًا منافسة من عيادات الرعاية العاجلة التي ظهرت في جميع أنحاء البلاد حيث ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية وأصبح من المستحيل حجز زيارات الأطباء للمسائل الروتينية.

كما نما عدد كبير من الشركات الناشئة في مجال الخدمات الصحية عن بعد من هذا الوباء، على الرغم من أن نمو السوق قد بدأ في التراجع.

وفي السنوات الأخيرة، عمدت أمازون إلى زيادة بصمتها تدريجياً في قطاع الرعاية الصحية. ففي عام 2020، أطلقت الشركة صيدلية رقمية خاصة بها، صيدلية أمازون. وفي وقت سابق من هذا العام، أنهت أمازون أيضًا استحواذها على مزود الرعاية الصحية One Medical في صفقة بقيمة 3.9 مليار دولار.

كما دخلت أمازون في شراكة مع JPMorgan Chase و Berkshire Hathaway لتقديم خدمات رعاية صحية أفضل وتأمين بتكلفة أقل للعمال والعائلات في الشركات الثلاث، وربما شركات أخرى أيضًا. ومع ذلك، لم يبدأ هذا الجهد على الإطلاق وتم إيقافه في نهاية المطاف في عام 2021.

يأتي التوسيع الأخير لعيادة أمازون في الوقت الذي تواصل فيه الشركة توسيع نطاق وصولها إلى كل ركن من أركان حياة عملائها. حيث تشرف الشركة الآن على متاجر البقالة، وتنتج الأفلام والبرامج التلفزيونية لخدمة البث المباشر، وتبيع مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية.