"توشيبا" تشعل المنافسة مع أمازون بسوق التلفاز الذكي

أشعلت شركة توشيبا كورب اليابانية سوق المنافسة مع العملاق الأمريكي “أمازون” بسوق التلفاز الذكي.

وأعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة توشيبا كورب، اليوم الخميس، عن إطلاق موديلات جديدة من التلفاز الذكي M.

وأوضحت الشركة أن أجهزة التلفاز الذكي الجديدة تعتمد على نظام التشغيل أمازون Fire TV ووظيفة تعتيم محلي Local Dimming.

وتهدف توشيبا من خلال أجهزة التلفاز الجديدة إلى سحب البساط من تحت أقدام أجهزة أمازون Fire TV Omni؛ حيث إنها توفر نفس واجهة المستخدم، ولكن مع تجهيزات تقنية أفضل، وتعتمد على نظام تشغيل أمازون، وبالتالي يتوافر للمستخدم جميع تطبيقات البث المعنية.

وتتوافر أجهزة التلفاز الجديدة من توشيبا بقطر 55 أو 65 أو 75 بوصة، وجميعها مزودة بلوحة تعمل بدقة 4K وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع دعم تقنية دولبي Vision HDR.

واعتمدت توشيبا في الإضاءة الخلفية بالأجهزة الجديدة على إضاءة LED كاملة بدلا من إضاءة Edge LED، والتي تتيح إمكانية إعتام ما يصل إلى 48 منطقة بشكل محلي، وتشتمل أجهزة التلفاز الجديدة على ميكروفونات، لكي يتم التحكم فيها عن طريق المساعد الصوتي أمازون Alexa.

وأعلنت توشيبا عن طرح التلفاز الذكي الجديد قياس 55 بوصة بسعر 800 دولار أمريكي، والموديل 65 بوصة بسعر 1000 دولار أمريكي والموديل 75 بوصة بسعر 1200 دولار أمريكي.

ثلاث شركات

ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت توشيبا كورب أنها ستنقسم إلى 3 شركات منفصلة، في محاولة لتعزيز القيمة المضافة للمساهمين، يأتي قرار الشركة اليابانية استجابة لضغوط المساهمين بعد سنوات من الفضيحة وسوء الإدارة.

وقالت توشيبا، إنها ستقسم عملياتها الرئيسية بين شركتين جديدتين مطروحتين للتداول العام، تختص واحدة بخدمات البنية التحتية والأخرى بالأجهزة التكنولوجية.

وأضافت الشركة أن عملياتها المتبقية ستحتفط بحصص في الكيانين الجديدين، من أجل إكمال عمليات بيع الأسهم في الشركة الأم بحلول النصف الثاني من العام المالي 2023.

كما تستهدف الشركة تحقيق أرباح للمساهمين بقيمة 100 مليار ين ياباني (875 مليون دولار) في غضون عامين.

وتشهد توشيبا خلافات تعود لعام 2015 على الأقل، وذلك عندما اضطرت الشركة إلى دفع أكبر غرامة في تاريخ البلاد، لإدانتها بتزوير بيانات مالية.

وأعقب هذا الخلاف محاولة فاشلة للدخول إلى سوق التجارة النووية، وهو ما أجبر الشركة اليابانية على شطب أصول بقيمة 3ر6 مليار دولار وبيع وحدة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة.

وبدأ المساهمون، بقيادة شركة “إيفيسيمو كابيتال مانجمنت بي تي” بالتحرك مع تصاعد خسائر توشيبا، حيث قاموا بإجراء تغيير في مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك اتخاذ قرار بتعيين المؤسس المشارك لشركة إيفيسيمو، يويشيرو إيماي، في منصب المدير الجديد لتوشيبا.