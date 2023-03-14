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توقعات صادمة بشأن إطلاق صاروخ Starship

منذ 4 دقائق
العالم يترقب إطلاق صاروخ ستارشيب

العالم يترقب إطلاق صاروخ ستارشيب

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كشف الملياردير الأمريكي مدير شركة “سبيس إكس” إيلون ماسك عن توقعات صادمة بشأن احتمالية فشل إطلاق صاروخ “ستارشيب”.

ينتظر العالم أجمع إطلاق صاروخ “ستارشيب” Starship الذي تستعد شركة “سبيس إكس” لإطلاقه خلال الأسابيع القادمة.

وتبلغ تكلفة صاروخ “ستارشيب” 3 مليارات دولار، وهو مصمم للذهاب إلى المريخ، ومن المقرر إطلاقه إلى المدار لأول مرة قريبا، لكن ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، ألمح إلى عدم ثقته في وصول الصاروخ إلى المدار.

وقال ماسك عن الصاروخ: “لا أقول إنه سيصل إلى المدار، لكنني أضمن أن يكون الإطلاق مثيرا”، قبل أن يضيف: “لن يكون حدثا مملًا!”، وقال خلال مقابلة في مؤتمر “مورغان ستانلي” الأسبوع الماضي: “أعتقد أن لديه فرصة تبلغ حوالي 50% في الوصول إلى المدار”.

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