الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقعات عن سعر "البيتكوين" المرتقب خلال 6 سنوات

19 - ديسمبر - 2021
بيتكوين

بيتكوين

A A A
طباعة المقال

تشهد أسعار العملات الرقمية خاصة بيتكوين تقلبات من وقت إلى آخر، حيث تشير التوقعات إلى زيادة الإقبال للاستثمار في العملات الرقمية.

قال ميخائيل ماليشيف رئيس صندوق التحوط Teza Technologies، إن قيمة “البيتكوين” يجب أن تصل خلال 3-6 سنوات إلى الحد الأقصى لها، والذي قد يبلغ حدود 500 ألف دولار.

وأشار الخبير، إلى أن هذه العملة المشفرة المشهورة، ستفقد تدريجيا هيمنتها في السوق في السنوات القريبة المقبلة.

وأضاف ماليشيف: “سعر البيتكوين يجب أن يصل إلى المستوى الأعلى في غضون 3-6 سنوات. ومن المحتمل أن يصل إلى 150-500 ألف دولار”.

ووفقا له، من بين الحجج التي تشير إلى أن “البيتكوين” لن يصمد على المدى الطويل، يمكن ذكر “استهلاك الطاقة المذهل تماما”. وقال: “اليوم فقط 22 دولة في العالم، تحرق كهرباء أكثر من البيتكوين”.

وأشار الخبير إلى أن “البيتكوين”، كان أول اختبار لمفهوم “البلوك تشين”.

وتابع الخبير: “لم يتم إنشاؤه للحوسبة السريعة الموفرة للطاقة، وهناك بالفعل عدد كبير من العملات التي تحل هذه المشكلة”.

ويعتقد ماليشيف أن مشاريع البلوك تشين العاملة، تبدو رابحة أكثر بالمقارنة مع البيتكوين. على سبيل المثال يعد Ethereum من حيث الجوهر جهاز كمبيوتر موزع، من هو حال Solana، و Cardano، و Dot وغيرها.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    الاقمار الصناعية
    الهند تطلق 3 أقمار صناعية ومنصة مدارية تجريبية
    استجابةً لمطالب حكومية.. أمازون تحذف محتويات تروّج للمثليين في الإمارات
    يوتيوب
    يوتيوب تعلن عن إجراءات جديدة بهدف التصدّي للحسابات المزيّفة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟