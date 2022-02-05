توقعات “قوية” للرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس نتورك لقيمة بيتكوين وإيثريوم نهاية 2022

في الآونة الأخيرة، شارك أليكس ماشينسكي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنصة الإقراض سيلسيوس نيتورك، بعضاً من أحدث أفكاره حول بيتكوين وإيثريوم.

في حديثه في مقابلة حديثة مع كيتكو نيوز، سُئل ماشينسكي عن انهيار سعر البيتكوين الأخير، الذي أصبح 33 ألف دولار، أي ما يقرب من نصف آخر سعر مرتفع له في تشرين الثاني 2021. جادل ماشينسكي بأنّ دعم البيتكوين كان قوياً في نطاق ما بين 29,000 إلى 33,000، وأنّ الأصل الرقمي كان يرتد من نقطة السعر هذه.

وقال لكيتكو أنّ هناك فرصة جيدة أنّ بيتكوين ستواصل إعادة اختبار دعمها قبل اتخاذ خطوة أخرى.

وتوقع ماشينسكي أن بيتكوين سوف ترتفع “على الأقل 300 ٪” من نقطة السعر الحالية، إلى أعلى من 100 ألف دولار. وقال أنّ توقعاته لسعر بيتكوين في نهاية العام كانت بين 140 ألف و160 ألف دولار، دون تغيير إلى حد كبير عما توقعه قبل عام.

كما أعرب ماشينسكي عن تفاؤله بشأن التوقعات بالنسبة لإيثريوم، قائلاً أنها ستكسر أعلى سعر لها على الإطلاق قبل نهاية عام 2022، أو في أوائل عام 2023. وقال إنه يتوقع أن يصل السعر إلى ما بين 6000 دولارو7000 دولار، مشيراً إلى حالات الاستخدام القوية، وعدد التطبيقات، والتبني المتزايد للإيثريوم.