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توقف خدمات غوغل وجيميل ويوتيوب في جميع أنحاء العالم بسبب عطل مفاجئ

منذ 37 دقيقة
عطل فني يصيب تطبيقات غوغل وجيميل

عطل فني يصيب تطبيقات غوغل وجيميل

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أفاد موقع “داون ديدكتور” عن توقف خدمات موقع غوغل وخدمة البريد الإلكتروني الخاص به (جي ميل)، فضلا عن تطبيق الفيديو يوتيوب، عن العمل ، بسبب عطل فني .

ووفقا لموقع “داون ديدكتور” بدأ العطل حوالي الساعة 11:56 بتوقيت غرينتش، الأمر الذي أثر على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ولم تعلق شركة غوغل، التي تمتلك تطبيق يوتيوب أيضا .

وبحسب الموقع، فإن 54٪ من المستخدمين قالوا إنهم لا يستطيعون الوصول إلى تطبيق يوتيوب، و42٪ تمكنوا من فتح التطبيق لكن لم يستطيعوا مشاهدة مقاطع الفيديو، و3٪ لم يتمكنوا من تسجيل الدخول.

بينما لم يتمكن 75٪ من تسجيل الدخول على تطبيق جي ميل، ولم يتمكن 15٪ من الوصول إليه عبر موقعه، ولم يتلق 8٪ أي رسائل عليه.

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