تويتر.. أدوات إبلاغ جديدة وسهلة عن التغريدات المسيئة

أعلن موقع التغريدات “تويتر” عن إتاحته أدوات إبلاغ جديدة عن التغريدات الضارة والمسيئة لكافة ‏مستخدميه في معظم دول العالم، وعبر هواتف “أندرويد” و”آيفون”.‏

في السابق، كانت عملية الإبلاغ عن التغريدات الضارة على “تويتر” تتطلب من المستخدمين التنقل في سلسلة من القوائم، من أجل تحديد القاعدة المحددة التي يعتقدون أنه قد تم انتهاكها، وكانت العملية مربكة، حتى بالنسبة لمن هم على دراية بسياسات “تويتر”، وكانت النتيجة في الغالب هي عدم الإبلاغ عن المشكلات بشكل صحيح.

لكن مع أدوات الإبلاغ الجديدة، أصبح المستخدم مطالبا بوصف فقط “ما حدث”، بدلا من حث الموقع له على تخمين القاعدة التي ربما تم مخالفتها.

وشبّه “تويتر” عملية الإبلاغ الجديدة بسؤال الطبيب: “أين موضع الألم؟”، بدلا من القفز فورا إلى التفاصيل، وفقا لمدونة له.

Now, Everyone Can Use Twitter’s Tweet Reporting Tools https://t.co/FTABBSs3Vw

— Jieun (@Jieun45410676) June 10, 2022