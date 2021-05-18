“تويتر الأزرق”… ميزات جديدة مدفوعة إلى الضوء قريباً

بعد الحديث عن ميزات جديدة مدفوعة من “تويتر”، بدأت تتكشف ملامحه. وفي هذا السياق، اكتشفت الباحثة جين مانشون وونغ، السبت، التكلفة والاسم المتوقع لخدمة الاشتراك الجديدة التي ستطلقها “تويتر”.

وكتبت وونغ، عبر”تويتر”، إن خدمة الاشتراك “تويتر الأزرق” أو Twitter Blue ستكلف 2.99 دولار شهرياً، وتتضمن ميزة التراجع عن التغريدات ومجموعات الإشارات المرجعية.

وأضافت: “يبدو أن تويتر تعمل على نموذج اشتراك متدرج، وهو ما قد يعني تجربة متميزة أقل فوضى للمشتركين ذوي الأجور الأعلى”.

من جهته، رفض متحدث باسم “تويتر” التعليق، ولكن الشركة عادةً لا تؤكد أو تعلق على اكتشافات وونغ الدقيقة غالباً للميزات الجديدة قبل إطلاقها.

وأصدرت “تويتر” عدداً كبيراً من الإعلانات عن المنتجات الجديدة على مدار الأسابيع العديدة الماضية، حيث قامت بتحديث تحذيراتها من التغريدات التي يُحتمل أن تكون مسيئة، وبتحسين خوارزمية اقتصاص الصور للسماح بعرض الصور الأطول بشكل كامل، وبإضافة القدرة لمستخدمي أندرويد على البحث ضمن الرسائل المباشرة.