الخميس 10 رمضان 1442 ﻫ - 22 أبريل 2021 |
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“تويتر” تجيز لمستخدميها تغريد الصور بدقة 4K

منذ 30 دقيقة
شعار تويتر

شعار تويتر

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أعلنت شركة “تويتر”، اليوم الخميس السماح لمستخدميها بتغريد صور بدقة “4K”، عبر نظامي التشغيل “أندرويد” من غوغل أو “آي أو أس” من أبل.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها: “حان الوقت لتغريد تلك الصور عالية الدقة – خيار تحميل وعرض صور “4K” على “Android” و “iOS” متاح الآن للجميع”.

وأوضحت أنه “لبدء تحميل الصور وعرضها بدقة 4K، قم بتحديث تفضيلات الصور عالية الجودة في إعدادات “استخدام البيانات”.

وتدعم نسخة الويب من المنصة الصور العالية الدقة (بدقة تصل إلى 4096×4096 بكسل)، لكن تطبيقات الأجهزة المحمولة اقتصرت على نصف تلك الدقة فقط، وبدقة قصوى تبلغ 2048×2048 بكسل.

وكانت الشركة قد بدأت في وقت سابق من هذا العام اختبار تحميل الصور بدقة 4K لمستخدمي الهاتف المحمول، ويبدو أن تلك الاختبارات سارت على ما يرام، حيث يتم الآن طرح الميزة لجميع المستخدمين، بدءا من اليوم، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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