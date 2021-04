“تويتر” تجيز لمستخدميها تغريد الصور بدقة 4K

أعلنت شركة “تويتر”، اليوم الخميس السماح لمستخدميها بتغريد صور بدقة “4K”، عبر نظامي التشغيل “أندرويد” من غوغل أو “آي أو أس” من أبل.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها: “حان الوقت لتغريد تلك الصور عالية الدقة – خيار تحميل وعرض صور “4K” على “Android” و “iOS” متاح الآن للجميع”.

وأوضحت أنه “لبدء تحميل الصور وعرضها بدقة 4K، قم بتحديث تفضيلات الصور عالية الجودة في إعدادات “استخدام البيانات”.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021