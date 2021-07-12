تويتر تحذف آلاف التغريدات بسبب الإساءة للمنتخب الإنجليزي

حذفت منصة “تويتر”، اليوم الاثنين،أكثر من ألف تغريدة عبر منصتها الرسمية بسبب الإساءات العنصرية تجاه لاعبي المنتخب الإنجليزي.

وأوضحت “تويتر”، أنها علقت عددا من الحسابات لصلتها بإساءات عنصرية لعدد من اللاعبين في الفريق الانجليزي.

وكشفت تقارير صحفية عالمية تعرض لاعبو منتخب إنجلترا إلى إساءات عنصرية واسعة النطاق، أمس الأحد، عقب إهدارهم ركلات الترجيح في نهائي أمم أوروبا “يورو 2020” أمام إيطاليا وخسارتهم اللقب على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وانهالت الإساءات العنصرية على ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا، إثر فشلهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية.

يذكر أن المنتخب الايطالي فاز بلقب كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية أمام غريمه إنجلترا، أمس الأحد، بتفوقه بركلات ترجيح دراماتيكية 3-2، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب ويمبلي في لندن.