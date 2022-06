تويتر تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين

تواصل شركة تويتر اطلاق الميزات التي تسمح للمستخدمين أن يتمتعوا بتجربة أفضل على منصة التواصل الأشهر في العالم.

وتختبر الشركة حاليًا ميزة جديدة لإرسال إشعارات لتنبيه المستخدمين إذا تم نشر تغريدات أو مواضيع تتناول كلمات سبق أن بحثوا عنها على المنصة في وقت سابق.

ووفق ما نشره المطور ديلان روسيل على تويتر، فإن الميزة الجديدة تحمل اسم Search Subscribe، التي لم تتوفر بعد على التطبيق الرسمي لتويتر، إلا أن “ديلان” تمكن من تفعيل الميزة عبر الكود المصدري لإصدار “تويتر” التجريبي Twitter Alpha.

ومن خلال صور الشاشة التي شاركها “ديلان”، فإن الميزة تتمثل في علامة جرس تظهر بجوار مستطيل البحث الذي يكتب بداخله المستخدم الكلمة/الكلمات المفتاحية التي يرغب في البحث بها، ولدى الضغط على العلامة، سيظهر إشعار يوضح أن المستخدم سيحصل على إشعارات عن أي تغريدات جديدة تتضمن الكلمات المفتاحية ذاتها.

وتتشابه تلك الميزة بشكل كبير مع ما تقدمه خدمة TweetDeck لتنظيم استخدام تويتر على الحواسيب، إذ تقدم الخدمة ميزة استقبال الإشعارات عن أي تغريدة جديدة تصدر بشأن موضوع معين.

Twitter is working on a feature allowing you to subscribe to search results. Once subscribed, you'll receive push notifications for Tweets about your search query! 🤯 pic.twitter.com/plTlt484oN

— Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 31, 2022