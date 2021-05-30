الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تويتر تستعد لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن

30 - مايو - 2021
تويتر

تويتر

A A A
طباعة المقال

تعتزم شركة تويتر إطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن، وتأتي الخدمة الجديدة تحت اسم “تويتر بلو”.

كانت الباحثة جين مانشون وانج كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع.

ويوم الخميس الماضي قام موقع توتير بإضافة إصدار جديد من تطبيق تويتر على متجر آب ستور للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس ليضيف “تويتر بلو”، حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهريا.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في حين لا يمكن لمستخدمي تويتر الاشتراك في خدمة تويتر بلو حتى بعد تنزيل التحديث حاليا، كشفت وانج عن بعض تفاصيل الخدمة مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في وقت قريب جدا.

وقالت وانج إن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم الكثير من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على “وضع القراءة” الذي يحول المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.

يذكر أن شركة تويتر تعتمد حاليا على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 80% من إيراداتها.

وكانت الشركة قد ذكرت لوكالة بلومبرج للأنباء في فبراير/شباط الماضي أنها “تبحث وتختبر” طرقا جديدة للاستفادة المالية من منصة تويتر وبخاصة مع تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.

وكان موقع “ذا فيرج” المتخصص بأخبار التكنولوجيا كشف عن أن موقع “تويتر” يعمل على تطوير خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التفاعل مع التغريدات عبر إشعارات رد فعل “إيموجي” شبيهة بالتي يستخدمها فيسبوك.

و وفقا لتغريدة للباحثة الموثوق بها في مجال تطوير التطبيقات الإلكترونية، فإن موقع التغريدات الشهير، يعمل على مجموعة إشعارات لردود الفعل المشابهة للتي يستخدمها فيسبوك ولكن مع تغيير في رد الفعل نفسه.

ووفق تغريدة الخبيرة، تشمل إشعارات ردود الفعل على التغريدات التي يطورها تويتر، رد فعل “أعجبني”، و رد فعل “بهجة”، ورد فعل “مفكر”، ورد فعل “حزين”، ورد فعل “أضحكني”.

وحتى الآن لم تكشف إدارة تويتر عن موعدا رسمي تبدأ خلاله تفعيل هذه الإشعارات الجديدة التي ستزيد من نسبة الزيارات لمنصته في ظل المنافسة الشرسة التي تجمعه بموقع “فيسبوك”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    حتى لو كان ميتاً.. أمازون تخطط لجعل أليكسا يقلد صوت أي شخص!!
    شعار منصة شوبيفاي
    100 خدمة جديدة ومميزة من شوبيفاي.. تعرف عليها
    eBay تعزز نشاطها في مجال NFT
    عالم الـNFT.. منصة eBay تستحوذ بشكل كامل على شركة KnownOrigin

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن