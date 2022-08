"تويتر" تطلق تحديثاً جديداً لـ"لقاحات كورونا"

أعلنت منصة “تويتر” عن إطلاقها تحديثا جديدا لنسختيها المكتبية والخاصة في الهواتف المحمولة، ستكون مخصصة لـ”لقاحات كورونا”.

وسيعمل تحديث “تويتر” الجديد، بحسب ما نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، على إضافة مربع جديد لكافة التغريدات الخاصة بـ”لقاحات كوفيد 19″.

وستهتم تلك المربعات الجديدة على تويتر في الجداول الزمنية للمستخدمين على تقديم الحقائق بشأن لقاحات “كوفيد 19”.

As COVID-19 vaccinations become more widely available, we want you to have access to the latest vaccine info in your country.

This week you’ll see a prompt in your timeline that links to sources about vaccine safety, efficacy, and news from public health experts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 26, 2021