تويتر تعتزم طرح ميزة ينتظرها أصحاب هواتف “أندرويد”

أعلنت منصة “تويتر” عن قرب طرح ميزة ينتظرها أصحاب هواتف “أندرويد” الذكية، التي ستمكن المغردين من البحث في سجل رسائلهم الخاصة.

وقالت شركة “تويتر” في بيان، إن الميزة ستكون “نسخة محسّنة” من ميزة البحث الحالية.

وأوضحت “تويتر”، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الميزة ستسمح للمستخدمين بالبحث في سجل الرسائل المباشرة بالكامل وليس فقط الرسائل الحديثة.

كما تعمل “تويتر” على إضافة القدرة على البحث في محتوى الرسائل نفسها، بدلا من البحث عن المرسل فقط.

وأشارت شركة “تويتر” إلى أن هذا التحديث قادم “في وقت لاحق من هذا العام”، بحسب ما جاء في بيانها.

وكانت “تويتر” أطلقت خدمة البحث في الرسائل الخاصة قبل عامين على هواتف “آيفون” ونسخة الويب.

وبدأت تويتر قبل أيام اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال.

وتسمح الخدمة التي أطلقت عليها اسم “تيب جار” لأصحاب الحسابات على شبكة تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.