“تويتر” تلغي تجميد حساب “نيويورك بوست”

اعلنت شركة “تويتر”، مساء امس الجمعة، عن تغيير سياسة المواد المخترقة، معلنة عن رفع التجميد الذي كان قد فرضه على حساب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن صحيفة “نيويورك بوست” يمكنها الآن إرسال تغريدات مرة أخرى.

وفي النصف الأول من شهر أكتوبر، أثارت الشركة انتقادات حادة عندما فرضت حظرا مؤقتا على حساب الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على “تويتر” بعدما نشر الحساب مقطع فيديو يشير إلى قصة نشرتها صحيفة “نيويورك بوست”.

وأكدت “تويتر” أن قصة “نيويورك بوست” كان يجب أن تحجب على أي حال، إذ قال متحدث باسم الشركة إن القصة كانت ستعتبر أيضا “انتهاكا لقواعد حماية المعلومات الشخصية الخاصة”.

وصرحت فيجيا جدي مسؤولة السياسات في “تويتر” حينها، بأن الشركة قررت إدخال تعديلات على سياستها المتعلقة بالمواد المخترقة بعد ردود الفعل على خطوتها الأخيرة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار منصة “تويتر” حذف مقال نشرته صحيفة “نيويورك بوست” عن منافسه الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ونجله هانتر.