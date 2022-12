تويتر.. ماسك يعيد تفعيل حسابات عدد من الصحافيين

أعلن إيلون ماسك في تغريدة له رفع تعليق حسابات صحافيين على تويتر، وقال إنه سيعيد تفعيل حسابات عدد من الصحافيين على منصة تويتر.

The people have spoken.

Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe

— Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022