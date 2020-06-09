تويتر..ميزة جديدة تتعلق بـ”العلامة الزرقاء“ لتوثيق الحسابات

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كشفت جين مانشون وونج أخصائية الهندسة العكسية الشهيرة، أن موقع ”تويتر“ يعمل على خيار جديد من شأنه تمكين المستخدمين من التقدم بطلب ”العلامة الزرقاء“ لتوثيق حساباتهم.

وشاركت وونج عبر حسابها الشخصي في ”تويتر“ لقطة للميزة، وغردت قائلة: ”تويتر يعمل على طلب التحقق“.

وأكد مدير المنتجات في شركة ”تويتر“ كايفون بيكبور رواية جين، دون تحديد موعد إتاحة الميزة للاستخدام العام، وما تحدده إرشاداتها.

وتتيح العلامة الزرقاء على ”تويتر“ للأشخاص معرفة ما إذا كان الحساب حقيقيا، وكانت الشركة أوقفت العمل بالميزة في عام 2017، ولا تقبل حاليا أي طلبات جديدة بشأن ميزة التوثيق.