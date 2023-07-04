تويوتا تتراجع في الولاء للعلامة التجارية بسبب تسلا

كشف تصنيف الولاء لموقع S&P Global Mobility لعام 2023 للعلامات التجارية الرئيسية للسيارات شيئًا مثيرًا للاهتمام.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، شهدت تويوتا انخفاضًا ملحوظًا في تصنيفاتها، ويرجع جزء منه على الأرجح إلى شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

أظهرت التصنيفات أن فورد وشيفروليه لا تزالان تتمتعان بأكبر قدر من الولاء بين العملاء، حيث شهدت الأولى 59.5٪ ولاءً للعلامة التجارية وشهدت الأخيرة 57.1٪ للأشهر الأربعة الأولى من العام.

وفقًا للمحلل Tom Libby خلال ندوة عبر الإنترنت عقدتها S&P ، فإن تويوتا عادة ما تكون “مصاحبة” لـ Ford و Chevrolet، لكن هذا لم يحدث هذه المرة على الإطلاق.

وبدلاً من ذلك ، انخفض سهم تويوتا 5.7 نقطة عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 52.3٪.

قال Libby: “من الواضح أنه سيتعين علينا مراقبة النتائج وهي تمضي قدمًا، ولكن في الأشهر الأربعة الأولى فقط، كانت تويوتا مخيبة للآمال”.

في حين أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على ولاء صانع السيارات للعلامة التجارية، فإن تأثيرات وجود تسلا في السوق أصبحت واضحة بالتأكيد.

كما هو مذكور في تقرير أخبار السيارات، قد يكون انخفاض Toyota بسبب غزوات Tesla، حيث شهد صانع السيارات الكهربائية ارتفاعًا في الهجرات لكل علامة تجارية رئيسية للسيارات تقريبًا.

في حالة Toyota، ارتفعت النسبة المئوية للعملاء الذين هاجروا إلى تسلا 2.1 نقطة إلى 5٪ على أساس سنوي.

من المؤكد أن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال صغيرة جدًا مقارنة بمبيعات السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي، لكن ليبي أوضح أنه “لا شك في أن تويوتا وهوندا وبعض العلامات التجارية الآسيوية الأخرى تتأثر بشكل كبير من تسلا”.

تكتسب Tesla، من جانبها، زخمًا، حيث تصدرت شركة صناعة السيارات الكهربائية تصنيف الولاء للعلامات التجارية الفاخرة بنسبة 68٪.

هذا 18.8 نقطة فوق أقرب منافس لها ، BMW ، التي كانت في المركز الثاني.

وأوضح ليبي أنه لا توجد علامة تجارية فاخرة أخرى تتجاوز نسبة 50٪، مما يشير إلى أن Tesla هي شركة تصنيع السيارات الوحيدة اليوم التي تحافظ على عملاء أكثر مما تخسره.