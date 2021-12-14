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"تويوتا" تشعل سوق السيارات الكهربائية وتكشف عن مفاجأة

14 - ديسمبر - 2021
شركة تويوتا

شركة تويوتا

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تخطط شركة تويوتا اليابانية، لإشعال سوق المنافسة في صناعة السيارات الكهربائية، من خلال تطوير عشرات التصميمات.

وكشف أكيو تويودا، رئيس تويوتا اليابانية للسياراتالشركة ، الثلاثاء، أن الشركة تعمل على تعزيز سياراتها الكهربائية، حيث ستقدم 30 طرازا جديدا تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول عام 2030.

وتخطط تويوتا لبيع 3.5 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم عام 2030، بزيادة على خطتها السابقة لبيع مليوني سيارة تعمل بالهيدروجين بدون انبعاثات سنويا في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2030.

ووعد تويودا بطرح تشكيلة كاملة من الطرازات الكهربائية تسمى “بي زد”، في السنوات المقبلة ومن بينها سيارات رياضية متعددة الاستخدامات.

وقال تويودا للصحفيين في طوكيو: “نستطيع جعل كوكبنا جميلا وتحقيق العديد من الابتسامات لجيل المستقبل”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وشدد تويودا على أن تويوتا يجب أن تتعامل مع المخاوف العالمية بشأن تغير المناخ وانبعاثات الكربون.

واعتبر خبراء تصريحات تويودا تأكيدا على عزم الشركة تغيير سمعتها باعتبارها متخلفة في مجال تحويل الصناعة نحو السيارات الكهربائية، رغم تميزها في التكنولوجيا الهجينة.

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