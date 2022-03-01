“تويوتا” تعلق إنتاج سياراتها بسبب “هجوم سيبراني”‏

أوقفت شركة “تويوتا” إنتاج سياراتها في جميع مصانعها في اليابان، بعد هجوم إلكتروني ‏على مورد رئيسي، وفق ما أفادت تقارير.

وكتبت “تويوتا” عبر موقعها العالمي على الإنترنت: “بسبب فشل في النظام الخاص بمورد محلي (كوجيما)، قررنا تعليق تشغيل 28 خطا في 14 مصنعًا في اليابان، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس/ آذار”.

ويوفر المورد “كوجيما” الأجزاء الخارجية والداخلية لسيارات “تويوتا”، بما في ذلك المكونات المستخدمة في نظام تكييف الهواء وعجلة القيادة.

وأثر الهجوم السيبراني على نظام التصنيع داخل “تويوتا”، وتحديدا المتعلق بتسليم الأجزاء قبل تركيبها مباشرة في السيارات حتى لا تضطر إلى تخزينها.

وفيما لم تذكر “تويوتا” بشكل صريح عبر موقعها على الإنترنت حدوث هجوم إلكتروني، إلا أن موردها “كوجيما” أكد المشكلة، إذ قال أحد مسؤوليها لمؤشر “نيكي”: “صحيح أننا تعرضنا لنوع من الهجمات الإلكترونية، وما زلنا نؤكد الضرر ونحن نسارع للرد، مع إعطاء الأولوية القصوى لاستئناف نظام إنتاج تويوتا في أسرع وقت ممكن”، وفقا لموقع “إنغادجيت”.

وبحسب ما ورد، فقد أصيب اثنان من شركاء “تويوتا” الآخرين، بما في ذلك شركة تصنيع الشاحنات “هينو موتورز” و”دايهاتسو موتور”.

ولم يتم الكشف عن أصول الهجوم السيبراني ونوع البرامج الضارة وتفاصيل أخرى.

ولم تذكر شركة “تويوتا” متى تتوقع إعادة تشغيل خطوط التصنيع، لكن أفادت تقارير إن الحكومة اليابانية متورطة في التحقيق.