"تيسلا" تحطم أرقام المبيعات القياسية في النرويج

أعلنت شركة “تيسلا” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، مساء الخميس 22\12\2022، أن طرازا واحدا من سياراتها حطم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات في النرويج.

وفي تغريدة على “تويتر”، قالت “تيسلا” إن النموذج “Y” حطم للتو الرقم القياسي للسيارة الأكثر مبيعا في النرويج.

وأضاف أن الرقم السابق كانت تحتفظ فيه سيارة “البيتل”، التي كانت تصنعها شركة “فولكس فاغن” الألمانية، وتحقق ذلك الرقم عام 1969، ولم يكسر منذ ذلك الوقت.

وعلى الفور، هنأ الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بتحقيق هذا الإنجاز.

وقال في تغريدة من ثلاث كلمات: “تهانينا يا فريق تيسلا”.

Model Y just broke the bestselling car record in Norway, held since 1969 by the Beetle! 🇳🇴

— Tesla (@Tesla) December 22, 2022