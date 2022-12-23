الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"تيسلا" تحطم أرقام المبيعات القياسية في النرويج

منذ 16 دقيقة
شركة تسلا

شركة تيسلا

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة “تيسلا” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، مساء الخميس 22\12\2022، أن طرازا واحدا من سياراتها حطم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات في النرويج.

وفي تغريدة على “تويتر”، قالت “تيسلا” إن النموذج “Y” حطم للتو الرقم القياسي للسيارة الأكثر مبيعا في النرويج.

وأضاف أن الرقم السابق كانت تحتفظ فيه سيارة “البيتل”، التي كانت تصنعها شركة “فولكس فاغن” الألمانية، وتحقق ذلك الرقم عام 1969، ولم يكسر منذ ذلك الوقت.

وعلى الفور، هنأ الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بتحقيق هذا الإنجاز.

وقال في تغريدة من ثلاث كلمات: “تهانينا يا فريق تيسلا”.

وكانت “البيتل” قد حققت عام 1969 رقما قياسيا بلغ 16709، أما النموذج “Y” من “تيسلا” فقد حققت في عام 2022 الرقم 16748، بحسب موقع “electrek”، المتخصص في أخبار وسائط النقل الكهربائية.

واستفادت “تيسلا” من هدف النرويج الذي يسعى إلى جعل كل السيارات التي تسير على شوارعها كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، أي قبل 10 سنوات من الهدف الذي وضع العديد من الدول الأوروبية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تترقب عاصفة شتوية قوية
خطّة "إنقاذ" لإعادة ثلاثة رواد فضاء
وكالة الفضاء الروسيّة تتحرّك.. خطّة "إنقاذ" لإعادة ثلاثة رواد إلى الأرض
ميزة جديدة من "واتساب"
رسائل تُسبّب إحراجًا.. حلّ جديد من "واتساب" إن اخترت "حذف لي فقط"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشيف نصرت
كأس العالم قطر ٢٢
تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
عقد الزواج - تعبيرية
فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!