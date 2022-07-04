تيكتوك تواجه دعاوى قضائية.. ما علاقة "تحدّي التعتيم"؟

حقّق تطبيق “تيك توك” الصيني شهرة عالمية واسعة في الآونة الأخيرة، وأصبح من أكثر منصات التواصل الاجتماعي تحميلًا واستخدامًا. ولعلّ التحديات هي من أكثر العوامل التي ساهمت في انتشار التطبيق.

وبسبب أحد التحديات، تواجه “تيك توك” دعاوى قضائية، بعدما قتلت فتاتان نفسيهما في محاولة لإعادة إنشاء مقاطع فيديو “تحدي التعتيم” التي شاهداها على المنصة.

وجاء في الدعوى حسبما نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن “لاني إريكا والتون” 8 أعوام، و”أرياني جايلين أرويو”، 9 أعوام، قتلتا بعد مشاهدة ساعات من مقاطع الفيديو التي تعرض التحدي الذي قدمته لهما خوارزمية تيك توك، ورٌفعت الدعوى بشكل مشترك يوم الجمعة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا.

ويروّج تحدي التعتيم الذي يتداوله المستخدمون على المنصة، لشكل من أشكال الخنق الذاتي من خلال تحدي المستخدمين لمعرفة المدة التي يمكنهم خلالها حبس أنفاسهم، ويمكن أن تكون للعبة عواقب مميتة.

الى ذلك، عُثر على لالاني في غرفة نومها “معلقةً من سريرها وحبل حول رقبتها”، بينما عُثر على أرياني معلقةً من مقود كلب في قبو منزلها.

وتقول الدعوى: “استثمرت “تيك توك” مليارات الدولارات لتصميم وتطوير منتجها عن قصد لتشجيع وتمكين ودفع المحتوى للمراهقين والأطفال الذين يعرف المدعى عليه أنه يمثل مشكلة ويضر بشدة بالصحة العقلية لمستخدميه القصّر”.