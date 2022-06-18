تيكتوك يخترق خصوصية المستخدمين.. تسريبات صوتية تكشف التفاصيل!

أفاد تقرير من موقع Buzzfeed news بأن تسريبات صوتية مسجلة من اكثر من ٨٠ اجتماعًا داخليًا في شركة تيكتوك كشفت ان الموظفين الصينيين لدى التطبيق الشهير، اخترقوا الداتا الخاصة بالمستخدمين الأميركيين.

التسريبات الصوتية التي سُجّلت ببن ايلول ٢٠٢١ وكانون الثاني ٢٠٢٢، تتضمن ١٤ تصريحًا لتسعة موظفين في تيكتوك اجتمعوا لمناقشة “مشروع تكساس”.

وفي أحد التسجيلات، يتحدث أحد المديرين في تيكتوك عن أحد المهندسين بأن لديه وصولًا لكل شيء.

في سياق متصل، قال متحدث باسم تيكتوك لصحيفة “ديلي ميل” إن الشركة استعانت بخبراء حماية للمساعدة في تقوية جهود حماية المعلومات والبيانات الشخصية.

واشار الى ان الشركة فتحت قسمًا جديدًا في الشركة باسم “حماية الداتا الخاصة بالولايات المتحدة” USDS، لتزيد مستوى التركيز على أمن البيانات الاميركية.

وأكد ان فتح هذا القسم يأتي ضمن الجهود المتواصلة، والالتزام بتقوية سياسات حماية بيانات المستخدمين، وبناء ثقة في الانظمة والإدارة الخاصة بالشركة.

وفي آب ٢٠٢٠، وقع الرئيس الاميركي الأسبق “دونالد ترامب” أمرًا تنفيذيا يقضي بحجب تطبيقي تيكتوك و “وي شات” الصينيين في الولايات المتحدة.

وأتى هذا الامر بعد مخاوف بأنّ تجميع تيكتوك للبيانات يهدد بان يسمح للحزب الشيوعي في الصين بالوصول الى المعلومات الشخصية الخاصة بالاميركيين.

في سياق متصل، اضطر تطبيق” تيك توك”، إلى تغيير موقع التخزين الافتراضي لبيانات مستخدميه ‏داخل أميركا.‏

وقالت الشركة صاحبة التطبيق، إنها قامت بتخزين الكثير من بيانات المستخدم الخاصة بها في أميركا داخل مركز بيانات في ولاية فيرجينيا، لكن في إطار شراكة جديدة مع شركة “أوراكل”.

بدورها، قامت “أوراكل” بترحيل حركة مرور المستخدمين في أميركا إلى “بنية أوراكل سحابية” جديدة، وفق بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكتبت “تيك توك” في بيانها أنه “تم اليوم توجيه 100% من حركة مرور المستخدمين في أميركا إلى “بنية أوراكل سحابية”.