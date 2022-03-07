"تيك توك" الصيني يعلق تقديم بعض خدماته في روسيا

أعلن تطبيق التسجيلات المصورة الصيني تيك توك، الأحد، أنه سيعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة على منصته في روسيا.

الشركة الصينية بررت خطوتها بأنها تأتي ضمن مراجعة تداعيات قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يوم الجمعة الماضي.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في سلسلة من منشورات على تويتر: “ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة التسجيلات المصورة الخاصة بنا، بينما نعكف على مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون”.

واستنكرت الحكومة الأميركية، السبت، القانون الجديد، الذي يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من ينشر ما وصفها الكرملين “بالأخبار الكاذبة”.

يشار إلى أن كبار شركات التكنولوجيا والبرمجيات على مستوى العالم، كانت قد أوقفت أو علقت بيع منتجاتها داخل الأراضي الروسية، رداً على غزو موسكو لجارتها أوكرانيا.

حيث أوقف غوغل قبل أيام مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا من خلال محرك البحث الخاص بها، أو يوتيوب، أو شركاء النشر الخارجيين، حسبما ذكرت وكالة رويترز، في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها تويتر.

وأعلنت شركة أبل إنها “أوقفت جميع مبيعات المنتجات” في روسيا، قائلة إنها “قلقة للغاية” من الهجوم الروسي على أوكرانيا.