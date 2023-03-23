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تيك توك.. القلق يسيطر على المعلنين مع قرار أمريكي مرتقب!

منذ دقيقتين
شعار تطبيق تيك توك

شعار تطبيق تيك توك (رويترز)

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يسعى المعلنون للحصول على تطمينات من تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة فيما يواجه التطبيق المملوك لشركة صينية من جديد حظرا محتملا في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقالت عدة وكالات إعلانات لرويترز إن المعلنين سيراقبون عن كثب إفادة شو زي تشو الرئيس التنفيذي لتيك توك أمام الكونجرس للمرة الأولى اليوم الخميس لترقب أي جديد ومتابعة ردود فعل النواب.

ووفقا لشركة إنسايدر إنتليجنس للأبحاث فمن المتوقع أن تصل عائدات تيك توك من الإعلانات في الولايات المتحدة إلى 6.83 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 780 مليون دولار في 2020.

وقال تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية والذي يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين من صغار السن، يوم الثلاثاء إن لديه حاليا 150 مليون مستخدم شهري في الولايات المتحدة.

وتتعرض الشركة لضغوط متزايدة من نواب أمريكيين يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن بحظر التطبيق بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدمين الأمريكيين قد تقع في يد الحكومة الصينية.

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تجري مع المعلنين “حوارا صريحا ومتواصلا وقائما على الحقائق يشمل تقديم تحديثات بصورة منتظمة وإجابات على الأسئلة بشأن السبل التي نعمل بها لبناء منصة ترفيهية موثوقة للمستخدمين وللعلامات التجارية”.

ووفقا لإفادة مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي فإن الرئيس التنفيذي لتيك توك يعتزم التأكيد للنواب اليوم الخميس أن الشركة لم ولن تشارك أبدا بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

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