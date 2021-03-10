برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

“تيك توك” تطرح خاصية جديدة لمحاربة التنمر

منذ 7 ساعات
تطبيق تيك توك

تطبيق تيك توك

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك عن تحديث جديد تطرحه للحد من انتشار المحتوى الغير لائق والتعليقات التي تتضمن تنمر عبر منصتها.

ووفق موقع “ذا فيرج”، فإن الخاصية الجديدة تعمل بتحذير التطبيق لناشري المحتوى قبل نشره إذا كان يتضمن مشاهد غير لائقة.

والأمر نفسه فيما يخص التعليقات الغير لطيفة والتي تتضمن عبارات تنمر، سيحذر التطبيق المستخدمين قبل اعتمادها في خانات التعليقات.

وهذه الخاصية تعتبر واحدة من تحديثين أعلن عنهما “تيك توك” لنشر اللطف والألفة بين مستخدميه، والتحديث الثاني هو فلترة ومراقبة شاملة لكافة التعليقات المنشورة لحظر المسيئة والتي تتضمن تنمر.

وعند نشر المحتوى وفي حالة رصد مادة غير لائقة به، سيقدم التطبيق خيارين للناشر، “التعديل”، “النشر على أي حال”، وفي حال تم اختيار النشر، سيرصد الفلتر الجديد المتابع للمحتوى المسيئ على حذفه من “تيك توك”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    إطلاق مشروع بناء محطة أبحاث الثمر الدولية
    تعاون روسي -صيني لبناء قاعدة على سطح القمر بهدف منافسة بوابة ناسا القمرية
    سيارة من نوع كيا
    مشكلة في سيارات كيا قد تؤدي إلى كارثة
    تطبيق انستغرام
    فيسبوك تطلق نسخة “مصغرة” من تطبيق إنستغرام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نصائح للوقاية من السكتة الدماغية
    ما هي المادة الغذائية التي تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه… والاحتجاجات تعمّ كافة الطرقات
    شاب من حزب الله يضرب فتاة في وسط بيروت
    ماذا فعل حزب الله بالمرأة اللبنانية؟