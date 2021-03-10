“تيك توك” تطرح خاصية جديدة لمحاربة التنمر

أعلنت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك عن تحديث جديد تطرحه للحد من انتشار المحتوى الغير لائق والتعليقات التي تتضمن تنمر عبر منصتها.

ووفق موقع “ذا فيرج”، فإن الخاصية الجديدة تعمل بتحذير التطبيق لناشري المحتوى قبل نشره إذا كان يتضمن مشاهد غير لائقة.

والأمر نفسه فيما يخص التعليقات الغير لطيفة والتي تتضمن عبارات تنمر، سيحذر التطبيق المستخدمين قبل اعتمادها في خانات التعليقات.

وهذه الخاصية تعتبر واحدة من تحديثين أعلن عنهما “تيك توك” لنشر اللطف والألفة بين مستخدميه، والتحديث الثاني هو فلترة ومراقبة شاملة لكافة التعليقات المنشورة لحظر المسيئة والتي تتضمن تنمر.

وعند نشر المحتوى وفي حالة رصد مادة غير لائقة به، سيقدم التطبيق خيارين للناشر، “التعديل”، “النشر على أي حال”، وفي حال تم اختيار النشر، سيرصد الفلتر الجديد المتابع للمحتوى المسيئ على حذفه من “تيك توك”.