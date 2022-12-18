الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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تيك توك خارج القائمة.. تويتر تحظر الترويج لفيسبوك وإنستغرام

منذ 14 دقيقة
تويتر

تويتر

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قالت منصة تويتر، الأحد، إنها ستحذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين.

وذكر حساب دعم تويتر في تغريدة أن التحرك من شأنه أن يؤثر على محتوى منصات تواصل اجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام المملوكتين لشركة ميتا بلاتفورمز، إلى جانب ماستودون وتروث سوشال وتريبل ونوستر وبوست، بينما سيُسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات.

ولم تكن منصة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، مشمولة في القائمة.

وفي الأسبوع الماضي، حلت تويتر مجلس الثقة والسلامة، وهي مجموعة تطوعية تشكلت عام 2016 لتقديم المشورة للمنصة حول قرارات متعلقة بالموقع.

ويأتي هذ التغيير في سياسة تويتر بعد إجراءات فوضوية أخرى شهدتها منصة التواصل الاجتماعي منذ اشتراها الملياردير إيلون ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا. وأقال ماسك قيادات من الإدارة العليا وسرّح آلاف الموظفين، وسط تخبط بشأن مقدار الرسوم مقابل اشتراك المستخدمين في خدمة تويتر بلو.

وعلق ماسك أيضا حسابات عدة صحفيين بسبب جدل حول نشر بيانات عامة عن طائرة الملياردير.

وأعاد ماسك تنشيط الحسابات بعد انتقادات من مسؤولي الحكومة ومجموعات مؤيدة ومنظمات صحفية من عدة مناطق حول العالم يوم الجمعة، إذ قال البعض إن منصة التدوين المختصر تفسد حرية الصحافة.

    المصدر :
  • رويترز

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