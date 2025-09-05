الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
تيك توك: عدد المستخدمين في أوروبا تجاوز 200 مليون شهريا

منذ 23 دقيقة
"تيك توك"

قالت منصة تيك توك الجمعة إن لديها أكثر من 200 مليون مستخدم شهريا في أوروبا، أو ما يقرب من واحد من كل ثلاثة مواطنين في القارة، في أحدث علامة على نموها السريع بين صغار السن من فئة الشباب.

وارتفع هذا العدد من 175 مليون شخص العام الماضي في 32 دولة أوروبية.

وقال متحدث باسم تيك توك المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس إن عدد مستخدمي تيك توك على مستوى العالم يزيد على مليار شخص يستخدمون التطبيق شهريا.

وبينما واجهت الشركة تحديات تنظيمية في أنحاء العالم، تعرضت أيضا لحملة ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لنقل ملكية الأصول لتكون أمريكية.

وفي أوروبا، جرى تغريم تيك توك مبلغ 530 مليون يورو (600 مليون دولار) من الجهة المنظمة الرئيسية المعنية بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي في مايو أيار.

وذكرت رويترز في أواخر أغسطس آب أن من المقرر أن تطلق بايت دانس عملية إعادة شراء أسهم الموظفين التي ستقدر قيمة الشركة الصينية بأكثر من 330 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

