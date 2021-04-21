تيك توك في قفص الاتهام مجدداً.. والسبب بيانات ملايين الأطفال

تقدمت آن لونغفيلد المفوضة السابقة لشؤون الطفولة في إنجلترا، الثلاثاء، بدعوى قضائية ضد منصة “تيك توك” للفيديوهات القصيرة.

واتهمت المفوضة منصة “تيك توك” بجمع بيانات شخصية بشكل غير قانوني لملايين الأطفال في المملكة المتحدة وأوروبا.

وأقامت آن لونغفيلد نيابة عن هؤلاء الأطفال (أقل من 16 عاما في الاتحاد الأوروبي و13 في المملكة المتحدة)، دعوى قضائية على “تيك توك” وشركتها الأم “بايتدانس” الصينية على أمل الحصول على تعويض قد يصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية، وفقا لبيان.

ويبلغ عدد الأطفال المتأثرين نحو 3.5 مليون في المملكة المتحدة.

وتقدر أن كل طفل استخدم “تيك توك” منذ مايو/أيار 2018، أي منذ بدء العمل بالقاعدة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، سواء أكان لديهم حساب أم لا، ربما تأثر بعملية جمع البيانات.

وتتضمن تلك المعلومات الشخصية أرقام هواتف ومقاطع فيديو وصورا وحتى بيانات بيومترية، مثل تلك المستخدمة في تقنية التعرف على الوجه.

وورد في الشكوى أن “تيك توك” تجمع البيانات دون إنذار كافٍ ودون شفافية ودون طلب الموافقة كما هو منصوص عليه في القانون.

“تيك توك” ترد

ورد ناطق باسم “تيك توك” بالقول إن الشكوى “تفتقر إلى الأساس” وأن الشركة “تعتزم الدفاع عن نفسها بقوة”.

وتابع “الخصوصية والأمان من أولويات تيك توك ولدينا ممارسات وتقنيات قادرة على حماية جميع المستخدمين والمراهقين خصوصا”.

وتم تغريم المنصة في فبراير/شباط 2019 في الولايات المتحدة لجمعها بيانات شخصية بشكل غير قانوني لأطفال تقل أعمارهم عن 13 عاماً شملت أسماءهم وبريدهم الإلكتروني وعناوينهم البريدية.