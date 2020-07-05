تيك توك مهدد بخسارة 6 مليارات دولار بسبب “القرصنة”

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يعتبر تطبيق تيك توك TikTok لمشاركة الفيديوهات القصيرة من أكثر التطبيقات شهرة على مستوى العالم ، لكنه يواجه تهديدا بخسائر فادحة قد تصل إلى 6 مليارات دولار بسبب مجموعة قرصنة تدعى “Anonymous” (مجهول)، فضلا عن حظر هندي.

وقالت aitnews إن مجموعة القرصنة الشهيرة نشرت تغريدة وجهت من خلالها تحذيرًا إلى جميع مستخدمي التطبيق الصيني المعروف، طالبة من المستخدمين حذفه من هواتفهم قبل حدوث أي شيء لبياناتهم.

وقالت مجموعة القرصنة: التطبيق عبارة عن برنامج ضار صيني يجب تحذير الجميع بشأنه؛ لأنه يجمع بيانات حول نوع وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة ومساحة القرص ومعرِّفات الأجهزة بالنسبة لجميع مستخدميه.

وذكرت مجلة (فوربس) أن تغريدة المجموعة، التي تنصح الناس بالتوقف عن استخدام التطبيق، تتضمن رابطًا لمنشور يوضح على نطاق واسع كيفية عمل التطبيق كجهاز قرصنة ضد جميع ضحاياه.

ويُزعم أن الحكومة الصينية تستخدم تيك توك لإدارة منظمة تجسس ضخمة تستخدم المعلومات التي تحصل عليها من التطبيق.

وحازت تغريدة مجموعة “أنونيموس” Anonymous على إعجاب نحو 80 ألف شخص، وما يقرب من 45 ألف إعادة تغريد على منصة تويتر.

وبدأت الهند بفحص التطبيقات الصينية قبل نشر مجموعة “Anonymous” للتغريدة، حيث أعلنت الحكومة الهندية بتاريخ 30 يونيو عن حظر 59 تطبيقًا صينيًا، من بينها (تيك توك) TikTok، واتهمت الهند هذه التطبيقات بأنها تهدد الأمن القومي للبلاد.

وأفادت مجلة فوربس بتاريخ 4 يوليو أن التطبيق الصيني قد يواجه انهيارًا كبيرًا بالنظر إلى تغريدة مجموعة “Anonymous” وحظر الهند للتطبيقات الصينية، وقد تنخفض مبيعات (TikTok) ببطء.

وبالنظر إلى أن السوق الهندي لم يعد مسموحًا له استخدام التطبيقات الصينية المعروفة، مثل (TikTok)، فإن الحظر قد يتسبب بخسارة تصل إلى 6 مليارات دولار، ويتجاوز هذا المبلغ جميع الخسائر المحتملة التي قد تحدث للتطبيقات المحظورة الأخرى.