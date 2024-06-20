تيك توك يحث محكمة أمريكية على إلغاء قانون سيحظر التطبيق

حث تطبيق تيك توك وشركة(بايت دانس) الصينية المالكة للتطبيق محكمة أمريكية (الخميس 20-6-2024)على إلغاء قانون يقولان إنه سيحظر تطبيق المقاطع القصيرة الشهير في الولايات المتحدة بدءا من 19 يناير كانون الثاني، قائلين إن الحكومة الأمريكية رفضت الاشتراك في أي محادثات تسوية جادة بعد 2022.

ويُمهل التشريع الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل نيسان شركة بايت دانس حتى 19 يناير كانون الثاني المقبل للتخارج من أصول تيك توك الأمريكية وإلا ستواجه حظرا على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي. وتقول بايت دانس إن سحب استثماراتها “ليس ممكنا تكنولوجيا أو تجاريا أو قانونيا”.

وقالت محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن إنها ستقيم مرافعات شفهية في 16 سبتمبر أيلول في الدعاوى المقدمة من تيك توك وبايت دانس بالإضافة إلى مستخدمين للتطبيق.

وربما يتوقف مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة على الحكم الصادر في القضية، وهو ما قد يؤثر في كيفية استخدام الحكومة الأمريكية لسلطتها الجديدة في قمع التطبيقات المملوكة لجهات أجنبية.