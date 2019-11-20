تيك توك يحقق أرقاماً خيالية ويستمر في التفوق على إنستغرام

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حقّق تطبيق تيك توك أرقاماً قياسية بعدد مرات التحميل، وتفوق على تطبيقي فيسبوك وإنستغرام.

فقد وصل عدد تحميل تطبيق TikTok إلى 1.5 مليار إجمالي التنزيلات عبر متجري آبل وغوغل بحسب ما أشار موقع “sensortower”.

وتعتبر الهند في مقدمة البلدان الأكثر تحميلاً لهذا التطبيق في العام 2019، ومن ثم حلت الصين والولايات المتحدة.

كما بلغ إنفاق المستخدمين ضمن التطبيق 175 مليون دولار في جميع أنحاء العالم عبر متجر التطبيقات.

يشار إلى أن التطبيق يسعى للتفاوض مع شركات موسيقية عالمية لإطلاق تطبيق الاستماع إلى الموسيقى الخاصة به، مقابل دفع رسوم إشتراك