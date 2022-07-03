تيك توك يختبر خاصية جديدة للتسوق الإلكتروني

تعمل منصة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك” حاليا على خاصية جديدة للتسوق الإلكتروني، تتضمن مزايا تنافسية للغاية مع بقية المنصات.

“شوب” هو اسم خاصية التسوق الإلكتروني الجديد، وهي تتيح للمستخدمين استعراض وشراء المنتجات من عدد مختلف من الفئات مثل الملابس والإلكترونيات.

وبدأت الشركة بالفعل اختبار الخاصية الجديدة بين المستخدمين في إندونيسيا مؤكدةً ما نشره موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن اختبار الخاصية الجديدة.

وتعتبر خاصية “شوب” مركزًا لعرض المنتجات التي تُباع عبر قسم “تيك توك شوب”، وهو القسم الذي يتيح للتجار والمبدعين عرض وبيع منتجاتهم إلى المستخدمين مباشرة عبر منصة تيك توك.

وتُوفَّر خدمة “تيك توك شوب” حاليا في عدد محدود من الأسواق منها إندونيسيا وفيتنام وسنغافورة وبريطانيا.

ووفق صورة الشاشة التي نشرها موقع ووتش فول أيه.آي تظهر علامة “شوب” الجديدة على منصة تيك توك إلى جانب علامات “فولوينج” و”فور يو” على الشاشة الرئيسية للمنصة.

كما تسمح هذه العلامة بإمكانية البحث بين فئات المنتجات المختلفة، مثل مستحضرات التجميل وملابس السيدات والإلكترونيات والكماليات والحقائب ومستلزمات المطبخ والأحذية ومستلزمات الأطفال وغيرها.

عربة التسوق

كما تتيح خاصية “شوب” رمز عربة التسوق على الجانب الأعلى الأيمن والقائمة التي تشمل الطلبيات والرسائل قواسم الشراء والعناوين وطريقة الدفع.

وصُممت صفحة الطلب لكي تساعد المستخدم في متابعة طلبياته وشحنها والإرجاع.

أمّا صفحة قواسم الشراء فتعرض الكوبونات المستخدمة وغير المستخدمة، إلى جانب علامة مخصصة للكوبونات الصالحة للاستخدام.

كما تسمح صفحة الدفع للمستخدم بإدارة معلومات فواتيره وإضافة أي بطاقة ائتمان أو اقتراض، لكن لم يتضح حتى الآن دور صفحة الرسائل.

لكن يمكن أن تسمح للمستخدم بإرسال رسائل إلى البائعين بشأن معلومات المنتج.