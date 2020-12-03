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تيك توك يختبر زيادة مدة مقاطعه القصيرة

منذ 6 دقائق
تطبيق تيك توك

تطبيق تيك توك

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كشفت منصة الفيديوهات القصيرة الصينية تيك توك ، عن تعديل لمدة الفيديو الذي يمكن للمستخدمين تحميله، من 60 ثانية إلى 3 دقائق كحد الأقصى .

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد شارك ”مات نافارا“، المعلق المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدة مع لقطة شاشة من تطبيق ”تيك توك“ أشار فيها إلى أن ”الشركة تختبر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق“.

وأثار ذلك فرحا لدى بعض المستخدمين بشأن هذا التحديث، الذي يمكن أن يساعدهم على تجنب الاضطرار إلى تقسيم الفيديو الطويل إلى عدة مقاطع قصيرة.

ومع ذلك، رأى آخرون أن ”تمديد مدة الفيديو قد يهدف إلى زيادة الأرباح على الموقع، مثل فيسبوك، وهو تغير واضح في النهج“.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كانت شركة ”تيك توك“ ستطرح هذا التحديث لجميع مستخدميها في المستقبل، بعد أن قدمته إلى بعض المستخدمين كمجموعة تجربة مبكرة.

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