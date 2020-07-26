تيك توك يرصد 200 مليون دولار مكافآت نقدية لمستخدميه

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يحاول التطبيق الصيني الشهير تيك توك خلق حالة من التحفيز بين مستخدميه وذلك برصد جوائز مالية نقدية تصل إلى 200 مليون دولار.

رصد تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة والأكثر شعبية بين المراهقين، 200 مليون دولار لمكافأة صناع المحتوى على المنصة ودعمهم من أجل مواصلة إنتاج الفيديوهات الأصلية.

وحسب “سي إن بي سي”، فإن المبلغ سيتم إيداعه في صندوق استثماري ومن ثم استخدام عوائده لتقديم المال نقدا وبشكل فوري لصناع المحتوى المميزين.

ويعتزم تطبيق تيك توك توزيع المال على صناع الفيديوهات خلال الأشهر القادمة، ليقدم بذلك طريقة جديدة للكسب والتربح من وراء المنصة.

وفي السابق كان بإمكان المستخدمين تحقيق دخل من تيك توك عبر حساباتهم فقط من خلال البث المباشر أو عن طريق شراكات العلامات التجارية.

ويقول تيك توك إن برنامج الدعم الجديد يهدف إلى المساعدة في دعم صانعي المحتوى الطموحين الباحثين عن فرص لتعزيز سبل العيش من خلال محتواهم المبتكر.

ولم يتم تحديد بعد مقدار المال الذي سيحصل عليه المستخدمون بعد.

شروط الحصول على المكافآت النقدية

وللحصول على تلك الأموال، اشترط تيك توك عدة ضوابط هي:

1- يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عامًا.

2- الإقامة في الولايات المتحدة.

3 – نشر مقاطع فيديو أصلية باستمرار

4- يجب أن تتوافق الفيديوهات مع توجيهات التطبيق