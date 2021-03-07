تيك توك يكشف عن خاصية جديدة لزيادة التفاعل

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك ، عن إضافة خاصية جديدة تتيح التواصل بين المشاهدين ومطوري الفيديوهات التي يبثونها عبر التطبيق.

وتتيح هذه الخاصية إمكانية إجراء الحوار بالنصوص المكتوبة أو بتبادل رسائل الفيديو.

وقالت شركة تيك توك إن هذه الخاصية أصبحت متاحة الآن للمستخدمين في كل أنحاء العالم، بعد أن كانت قد طرحتها بشكل تجريبي في وقت سابق من العام الحالي.

تحمل الخاصية الجديدة اسم “تيك توك كيو أند أيه” وتتيح لمطوري الفيديوهات لتحويل تعليقاتهم إلى صورة أسئلة “سؤال وجواب” والرد على أسئلة المشاهدين سواء كتابة أو بلقطات فيديو وإضافة رابط “كيو أند أيه” إلى صفحة المعلومات الشخصية. كما يمكن تفعيل الخاصية مع فيديوهات البث المباشر.

وتطور خاصية “تيك توك كيو أند أيه” الطريقة الحالية التي يتفاعل بها مطورو الفيديوهات مع المشاهدين. وغالبا ما يرغب المشاهدون في طرح بعض الأسئلة بعد مشاهدة الفيديوهات على منصة تيك توك بشأن محتوى الفيديو بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وفي هذه الحالة يرد مطور الفيديو على هذه الأسئلة في قسم التعليقات، وربما يلجأ إلى بث فيديو ثانوي يرد فيه على الأسئلة إذا كان يرد على أكثر من شخص في وقت واحد.

ويقول موقع تك كرانش إن خاصية “سؤال وجواب” تسهل عملية الحوار بين مطور الفيديو ومشاهديه وبخاصة بالنسبة للمطورين الذين لديهم جمهور كبير، حيث يسهل عليهم تحديد الأسئلة الأهم والرد عليها.

وخلال فترة التجربة تمت إتاحة خاصية “سؤال وجواب” لمطوري الفيديوهات من أصحاب الحسابات العامة على التطبيق والذين يزيد عدد متابعي حسابهم على 10 آلاف متابع والذين يختارون تفعيل الخاصية. ولكن تيك توك أعلنت الآن توفير الخاصية لكل أصحاب الحسابات.